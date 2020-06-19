Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке поддержанного авто

Москва, 19 июня. Операционный директор розничной сети поддержанных автомобилей Михаил Ерцев в беседе с Пятым каналом поделился советами, как не стать жертвой мошенников, приобретая машину с пробегом. Рекомендации эксперта привел Пятый канал.

По словам Ерцева, первая группа мошеннических схем связана с юридической стороной. Он предупреждает, что злоумышленники нередко продают заложенные автомобили.

«Машина, заложенная банку или другому кредитору, продается другому физическому лицу. Бывший собственник перестает платить по кредиту, банк накладывает арест на имущество, и у нового владельца возникают проблемы с регистрационным учетом. Автомобиль также могут изъять в счет погашения долгов», — объясняет эксперт.

Вторая группа схем связана с техническим состоянием авто. Сюда входят неисправности, которые замалчивает продавец, а также недостоверные данные.

«Рынок становится прозрачнее, поэтому нечестные продавцы для привлечения внимания подбирают VIN от похожего автомобиля, указывают его в объявлениях. Соответственно, те сервисы, которые проверяют авто по VIN-номеру, показывают чистую, красивую историю автомобиля, хотя на самом деле у этой машины огромное количество собственников или ДТП», — рассказывает Ерцев.

Он говорит, что при выборе авто стоит сразу сверить цифры из объявления с цифрами в ПТС. По его словам, покупка поддержанного авто даже у официального дилера не застрахует от проблем. Ерцев отмечает, что сделка с официальным дилером убережет от юридических проблем, но далеко не всегда избавит от технических.

Ранее автолюбители составили топ-5 главных проблем, мешающих продать подержанный автомобиль. Отмечается, что продать подержанную машину будет сложно, если владелец неоправданно завысил ее стоимость. Также на вторичном рынке неохотно приобретают машины с большим пробегом — покупатели считают, что такие автомобили работали в такси.

До этого автоэксперт Александр Кульчицкий назвал четыре главных ошибки при покупке подержанной машины. Он призвал проверять документы продавца.