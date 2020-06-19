Путин заявил, что план нацистов «порезать на куски» СССР провалился

Москва, 19 июня. Все национальности СССР проявили единство во время Второй мировой войны, и нацистам не удалось его подорвать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в авторской статье для National Interest, посвященной истории Второй мировой войны.

«Нацистские «стратеги» были убеждены, что огромное многонациональное государство можно с легкостью поставить на колени. Они думали, что внезапное начало войны, ее беспощадность и невыносимые тяготы неизбежно подорвут межнациональные отношения, и страну можно будет порезать на куски», — пишет Путин в статье под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

Глава государства подчеркивает, что с первых дней войны «было ясно, что план нацистов провалился».

«На всех этапах войны подвиг советского народа не знал национальных границ», — подчеркивает Путин.

Статья президента РФ была опубликована 18 июня. В ней Путин, в частности, отмечает, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное, передавал RT.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, заявил, что статья президента должна положить конец попыткам западных стран обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Парламентарий подчеркнул, что западным странам нужно вспомнить о том, что Советский Союз был жертвой, и именно «наша страна спасла всю остальную Европу от коричневой чумы». Он убежден, что статья президента должна «отрезвить многие головы на Западе и пресечь разговоры о дальнейшем пересмотре итогов Второй мировой войны».