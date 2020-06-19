Путин рассказал о жестких разговорах с коллегами в своем кабинете

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин признался, что иногда проводит жесткие разговоры с коллегами в своем рабочем кабинете. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«У нас бывают и жесткие разговоры», — ответил Путин на вопрос о том, что происходит в стенах его кабинета.

На вопрос, какая в Кремле энергетика, президент России ответил, что не обращал внимание на подобные аспекты.

«Вы знаете, я даже не думаю об этом», — говорит Путин.

Также Владимир Путин впервые продемонстрировал свой «секретный» кабинет в первом корпусе Кремля. По словам главы государства, он не проводит в этом помещении публичные встречи, поэтому ранее представители прессы в нем не бывали.

Напомним, что полная версия эксклюзивного интервью с президентом выйдет 21 июня в 22.00 на телеканале «Россия-1» в фильме Павла Зарубина «Россия. Кремль.Путин».

Недавно Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, которая была опубликована американским изданием The National Interest. В ней он отметил, что западные государства способствовали развязыванию войны нацистской Германией в 1939 году. Он напомнил, что основной причиной начала Второй мировой войны стали действия Западных стран после завершения Первой мировой. По словам Путина, Версальский мир 1919 года стал для Германии символом несправедливости, а национальное унижение привело к росту радикальных настроений.