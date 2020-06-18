Представитель Зеленского обвинил Россию в «колонизации» Крыма

Киев, 18 июня. Российская «колонизация» Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Украина. Об этом заявил поспред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Как сообщает «РБК-Украина», Кориневич обвинил Россию в «незаконном переселении» на полуостров не менее 300 тыс. граждан с целью изменения демографического состава населения в Крыму.

«Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются из полуострова», — заявил украинский политик.

Более того, Кориневич сообщил, что граждан Украины из Крыма якобы переводят на ПМЖ на территорию России. По его словам, речь, в частности, идет об украинских правоохранителях. Выдачу российских паспортов бывшим гражданам Украины в Крыму он счел насильственной.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота. Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке специалистами министерства стратегии «деоккупации» Крыма. Он заявил, что стратегией Киева в вопросе «возвращения» полуострова является «игра вдолгую». После этого Кориневич сообщил, что якобы представительство президента Украины в Крыму уже возобновило процесс по наработке данной стратегии и создала рабочую группу, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. При этом Кориневич отметил, что часть данной «стратегии» будет тайной.