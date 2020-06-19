Милонов призвал включить Муратова в «антипровокационный список» и выслать из России

Москва, 19 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал выслать из страны главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова за статью «Война на интерес», в которой сказано о необходимости РФ поддержать боевиков Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Об этом парламентарий написал у себя в Facebook.

Милонов обратил внимание на то, что автор провокационной публикации «Новой газеты» пытается убедить аудиторию о необходимости РФ пересмотреть национальные интересы в ливийском конфликте и начать оказывать поддержку нелегитимному ПНС.

В статье оппозиционного издания говорится, что Москва поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА), в то время как Запад помогает боевикам ПНС во главе с Файезом Сарраджем. По мнению автора, это якобы грозит России проблемами, в том числе конфликтом с турецкими вооруженными силами.

«Эта статья не просто очередное порицание международной политики нашего государства. Она создана для того, чтобы уничтожить у общественности понятие национальных интересов собственной страны. Мерзкий текст пытается доказать, что у нас не должно быть национальных интересов, только поклонение мнению стран Запада», — отмечает парламентарий.

Милонов говорит, что данный подход к освещению ливийского конфликта абсолютно неприемлем. Депутат Госдумы подчеркивает, что в США противоречащие национальным интересам высказывания караются не только общественным порицанием, но и законодательством. Но как отмечает парламентарий, российские либералы могут позволить себе подобные заявления, прикрываясь «свободой слова».

«Нашему правительству требуется в срочном порядке разработать ряд мер, по защите наших национальных интересов. И одним из главных пунктов должно быть наказание таких руководителей СМИ, как Дмитрий Муратов. Этот человек является предателем нашей страны, распространяет антироссийскую пропаганду. А значит, ему не место в РФ», — пишет Милонов.

Депутат предложил сформировать «антипровокационный список», в который кроме Муратова должны быть внесены Юлия Латынина и Алексей Навальный. Как отмечает Милонов, к фигурантам данного списка должны применяться жесткие меры, вплоть до высылки из страны.

«Может тогда, эти люди поймут, что надо гнаться не за известностью или деньгами. Надо защищать свою страну. И учитывать наши с вами национальные интересы», — резюмировал Виталий Милонов.

Ранее Милонов подверг критике журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, известного по сотрудничеству с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что оппозиционная пресса в РФ «не способна подобрать профессиональных журналистов, которые могли бы отображать журналистскую точку зрения, а не быть ретрансляторами просьб со стороны спонсоров».

1 Организация запрещена на территории РФ.