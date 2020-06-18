Путин объяснил важность проведения саммита «пятерки» стран ООН

Москва, 18 июня. На саммите «пятерки» стран ООН (России, Китая, Франции, США и Великобритании) могут быть обсуждены коллективные принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности, а также преодоление последствий пандемии коронавируса для мировой экономики. Об этом написал российский президент Владимир Путин в своей статье журнале National Interest, посвященной истории Второй мировой войны.

«Прежде всего, по нашему мнению, полезно было бы обсудить шаги по выработке коллективных принципов в мировых делах», — отметил Путин.

По его мнению, важными темами, которые могли бы быть обсуждены «пятеркой», являются вопросы сохранения мира, безопасности и противодействия терроризму, а также другие проблемы и угрозы. Кроме того, российский лидер отметил важность обсуждения ситуации в мировой экономике – в первую очередь, преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Не менее важной повесткой являются и защита окружающей среды, борьба с изменением климата и безопасность в информационном пространстве.

«Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу», — подчеркнул Путин.

Напомним, что с инициативой проведения такого саммита Владимир Путин выступил в конце января на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. Он предложил провести саммит постоянных членов Совбеза ООН — России, США, Франции, Китая и Великобритании. Путин отметил, что согласен провести встречу «в любой точке мира». Ранее его инициативу уже поддержали во Франции и Китае.