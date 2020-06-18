Зеленский потребовал от ЕС полноправного членства для Украины

Киев, 18 июня. Украина требует полноправного членства в Евросоюзе, амбиции Киева не должны ограничиваться участием в Восточном партнерстве, цитирует украинского президента Владимира Зеленского его пресс-служба.

«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе «четырех свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — заявил Зеленский.

Он отмечает, что Восточное партнерство будет полезным для Украины в том случае, если оно приблизит страну к вступлению в Евросоюз.

Напомним, что Восточное партнерство — проект ЕС, целью которого является развитие интеграционных связей с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Стремление Киева вступить Европейский союз и НАТО зафиксировано в Конституции Украины. Соответствующий закон был принят экс-президентом страны Петром Порошенко в феврале прошлого года. В украинской конституции теперь прописана «необратимость европейского и евроатлантического курса Киева».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии призвал ЕС усилить санкции в отношении России, передает RT. Он указал на «нежелание Москвы обеспечивать выполнение договоренностей «нормандской четверки», а также на массовую паспортизацию Россией жителей ЛНР и ДНР».