Названы категории пенсионеров, которые получат прибавку к пенсии в августе

Москва, 18 июня. Сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа 2020 года. Как отмечают в Пенсионном фонде (ПФР), перерасчет будет произведен автоматически, специальные заявления подавать не придется.

Отмечается, что прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, а также участники программы софинансирования пенсионных накоплений.

Перерасчет распространяется только на официально трудоустроенных или индивидуальных предпринимателей, совершавших положенные соцвыплаты в бюджет. Лиц, которые официально не трудоустроены, августовская прибавка не коснется. Однако данная категория попадет под январскую индексацию.

Августовская прибавка для носителей накопительных пенсий составит 9,13%. Это в 3 раза превышает уровень инфляции, который по итогам прошлого года был зафиксирован на уровне в 3%.

С 1 августа пенсии будут увеличены и участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Согласно данным ПФР, на данный момент получателями срочной пенсионный выплаты являются около 32 тыс. человек. В августе их выплаты будут увеличены на 7,99%.

Ранее сообщалось, что отдельные категории российских пенсионеров могут получить дополнительную выплату к основному пособию, она предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий. Отмечается, что добровольные страховые взносы не облагаются налогом на доходы для физических лиц, что позволяет ежегодно оформлять возврат с внесенной суммы.