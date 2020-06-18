Путин возложил на Запад вину за развязывание нацистской Германией Второй мировой

Москва, 18 июня. Западные державы способствовали развязыванию войны нацистской Германией в 1939 году. Об этом заявил в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» для издания National Interest президент России Владимир Путин.

Путин напомнил, что одной из центральных причин Второй мировой войны стали действия Западных держав после завершения Первой мировой. По словам российского президента, Версальский мир 1919 года стал для Германии символом серьезной несправедливости, а национальное унижение привело к росту радикальных настроений в стране.

На подобных настроениях играли нацисты, обещая избавить Германию от «несправедливых» условий мира и восстановить былую мощь страны.

«Парадоксальным образом западные государств, особенно Великобритания и Соединенные Штаты, прямым или косвенным образом способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно вкладывали средства в германские фабрики и заводы, выпускавшие военную продукцию», — заявил Путин в своей статье.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса парад Победы перенесли на 24 июня по распоряжению президента Владимира Путина. Российские власти призывают граждан посмотреть шествие военной техники по телевизору.

В некоторых субъектах РФ парад был отменен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В Кремле к этому решению отнеслись с пониманием.