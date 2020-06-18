Путин обвинил Запад в информационных атаках на Россию в контексте итогов Второй мировой

Москва, 18 июня. Некоторые партнеры РФ не готовы к совместной работе по установлению правды о Второй мировой войне, и вместо этого занимаются информационными атаками на Москву. Об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest.

По словам Путина, России нужна правда и объективность. Он отмечает, что всегда призывал иностранных коллег выстраивать открытый и основанный на доверии диалог, чтобы смотреть на общее прошлое в непредвзятой манере. При этом, как пишет Путин, некоторые партнеры еще не готовы к совместной работе.

«Преследуя свои цели, они увеличивают число и масштаб информационных атак против нашей страны, пытаясь заставить нас приносить извинения и чувствовать себя виноватыми, при этом сами принимают полностью лицемерные и политически мотивированные декларации», — пишет Владимир Путин.

В качестве примера, он привел резолюцию Европарламента от 19 сентября прошлого года, в которой прописано, что за начало Второй мировой войны ответственны СССР и нацистская Германия. По словам Путина, данная резолюция «чревата реальными опасностями». Российский президент отмечает, что начало Второй мировой войны не было внезапным.

«Основными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм и трусость государств, умиротворение агрессора, который набирал силу, и нежелание политических элит искать компромисс», — резюмировал Владимир Путин.

Также в своей статье Путин написал, что СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное. По его словам, Россия борется за подлинную, не приукрашенную и обеленную правду об этой войне, передает RT.