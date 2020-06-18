В Доме моды Зайцева рассказали о погибшей во время стрельбы девушке в Москве

Москва, 18 июня. Соболезнования в связи с гибелью девушки во время инцидента со стрельбой на севере Москвы выразил Дом моды Вячеслава Зайцева. Как отметили в компании, погибшая никогда не работала с Зайцевым, а лишь училась в школе дефиле.

«Это ужасная трагедия, мы выражаем соболезнования семье и сожалеем о произошедшем, но данная девушка не была моделью Вячеслава Зайцева и никогда с ним не работала. Она осенью прошлого года училась на курсах дефиле. Под брендом Зайцева никогда не сотрудничала», — подчеркнули в руководстве Дома моды.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения, что погибшая при стрельбе в московской квартире была моделью Дома моды Вячеслава Зайцева.

Инцидент произошел в квартире на улице Приорова. Ее знакомый вошел в ее квартиру с оружием и убил всех, кто находился внутри. По предварительной информации, среди погибших, кроме девушки, ее мать и младший брат. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты. Следователям уже удалось найти автомобиль стрелка, внутри которого были обнаружены чехол от ружья и топор.

Как сообщалось, стрельба произошла в четверг в жилом доме на улице Приорова, 38. Всего было произведено около шести-семи выстрелов. Сам мужчина скончался..

Это не первый инцидент со стрельбой в Москве на текущей неделе. 15 июня мужчина выстрелил в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте. Полицейские в ответ применили оружие. Как сообщил источник ФАН, сотрудники ДПС получили серьезные ранения и были госпитализированы.