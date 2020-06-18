Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев

Санкт-Петербург, 18 июня. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался, сообщил Федеральному агентству новостей источник в медицинских кругах. Ранее он в тяжелом состоянии был госпитализирован из-за проблем с сердцем и с двусторонней пневмонией.

В конце мая сообщалось, что Игнатьев, госпитализированный в Петербурге, находится в тяжелом состоянии. К тому моменту он уже около месяца находился на лечении в медицинском центре имени Алмазова. Источники сообщали, что старые проблемы с сердцем дали осложнение.

У экс-главы Чувашии, помимо проблем с сердцем, была диагностирована пневмония. На тот момент не было информации о результатах тестов на COVID-19.