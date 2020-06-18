Путин заявил о справедливости ряда претензий к Сталину

Москва, 18 июня. Ряд претензий к Сталину справедлив, в том числе за репрессии, но он видел, что СССР хотят оставить один на один с Германией, хотел выиграть время. Об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest.

«Сталин и его окружение действительно заслуживают многих законных обвинений. Мы помним преступления, совершенные режимом против собственного народа, и ужас массовых репрессий», — пишет Путин.

По его словам, «есть много вещей, за которые можно упрекать советских лидеров, но в них не входит плохое понимание природы внешних угроз».

«Они видели, как делались попытки оставить СССР один на один с Германией и ее союзниками. Принимая во внимание эту реальную угрозу, они стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны», — отмечает российский президент.

Путин пишет, что отсутствие архивных документов свидетельствует о том, что СССР не рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке. Он призвал другие страны также рассекретить военные и предвоенные архивы.

Российский лидер в своей статье пишет, что СССР и Красная Армия, что бы кто ни пытался доказать, сделали основной вклад в разгром нацизма. Путин подчеркнул, что Россия борется за подлинную, не приукрашенную правду о войне. Он отметил, что РФ будет твердо отстаивать правду, основываясь на документально подтвержденных исторических фактах.