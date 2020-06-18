Путин назвал последствия лишения постоянных членов СБ ООН права вето

Москва, 18 июня. Призывы к лишению постоянных членов Совета Безопасности ООН права вето являются безответственными, заявил президент РФ Владимир Путин в авторской статье для National Interest, посвященной истории Второй мировой войны.

Президент РФ отметил, что право вето в Совете Безопасности ООН — это «единственная разумная альтернатива прямой конфронтации между крупными странами». Он подчеркивает, что таким образом одна из пяти держав может заявить, что решение для нее неприемлемо и противоречит ее интересам и представлениям о правильном подходе.

«А другие страны, даже если они не соглашаются, принимают эту позицию как должное, отказываясь от любых попыток реализовать свои односторонние усилия. Так что, так или иначе, нужно искать компромиссы», — пишет глава государства в статье под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

По словам Путина, после окончания мировой войны началась «новая глобальная конфронтация», и холодная война не переросла в третью мировую войну благодаря «эффективности соглашений, заключенных «большой тройкой». Риски конфронтации были сведены к минимуму благодаря правилам поведения, согласованным при создании ООН.

«Призывы, которые звучат довольно часто в последние годы, отменить право вето, лишить особенных возможностей постоянных членов Совета Безопасности, фактически безответственны. В конце концов, если это произойдет, Организация Объединенных Наций по сути станет Лигой Наций — встречей для пустых разговоров без какого-либо влияния на мировые процессы», — подчеркивает президент РФ.

Статья Путина приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и опубликована за два дня до парада Победы на Красной площади. Напомним, что парад в этом году был перенесен из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня.