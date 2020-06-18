Путин впервые показал свой «секретный» кабинет в Кремле

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин в первый раз продемонстрировал свой «секретный» кабинет в первом корпусе Кремля. Как объяснил глава государства, он не проводит в этом помещении публичные встречи, поэтому ранее журналисты в нем не бывали.

Российский лидер продемонстрировал свой кабинет во время интервью «Россия. Кремль. Путин», которое было показано в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Глава государства начал беседу с журналистами в своем обычном кабинете, где он проводит рабочие встречи и совещания. В ходе разговора он упомянул, что за дверью находятся еще несколько помещений, включая столовую и комнату отдыха.

«Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера», — объяснил Путин.

Он отметил, что журналисты видят это помещение, вероятно, впервые.

Ранее неизвестный кабинет Путин выполнен в светлых тонах, на его стене висит портрет Петра I. На столе президента разложены детские рисунки и направленные главе государства подарки.

Журналисты задали ему вопрос, о том, какая «энергетика в Кремле.

«Я даже не думаю об этом», — ответил Путин.

В то же время, он рассказал, что у него бывают «жесткие разговоры» с подчиненными в Кремле.

Полная версия фильма «Россия. Кремль. Путин» будет показана в воскресенье на телеканале «Россия».