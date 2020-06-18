Путин напомнил, кто внес основной вклад в разгром нацистской Германии

Москва, 18 июня. Советский Союз и Красная Армия внесли основной вклад в разгром нацизма. Об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне.

«СССР и Красная Армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма», — отметил глава государства.

В статье Путина на тему Второй мировой войны, опубликованной в The National Interest, говорится, что советские войны освободили ряд европейских городов, включая Варшаву, Белград, Вену и Прагу, а также штурмовали Кенигсберг и Берлин.

«Это были герои, которые до последнего сражались в окружении врага под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. Они начали наступление под Москвой и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском», — подчеркивает президент.

Путин отмечает, что Россия борется за подлинную, не приукрашенную правду о войне. По словам президента, «эта национальная, человеческая правда, жесткая, горькая и беспощадная, была передана нам писателями и поэтами, которые прошли сквозь огонь и ад фронтовых испытаний».

«Почитать ветеранов, которые сделали все возможное для Победы, и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью», — пишет Владимир Путин.

Президент России отметил, что Москва будет твердо отстаивать правду, основываясь на документально подтвержденных исторических фактах.

RT сообщает, что Путин призвал другие государства ускорить процесс рассекречивания архивов и публикации ранее неизвестных документов, которые относятся к предвоенному и послевоенному периодам.

Также Путин отреагировал на слова украинского коллеги Владимира Зеленского, сравнившего Советский Союз и нацистскую Германию. Президент России отметил, что в словах Зеленского «ничего хорошего нет», указав на то, как сильно пострадала Украина в ходе Второй мировой войны.