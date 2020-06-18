Джабаров: Статья Путина о Второй мировой войне отрезвит многие головы на Западе

Москва, 18 июня. Статья президента РФ Владимира Путина должна положить конец попыткам западных стран обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Очень своевременно вышла эта статья. Мы ждали ее с большим интересом. Этот текст, я напомню, наш президент обещал давно написать для того, чтобы положить конец различным безнравственным действиям и высказываниям наших западных партнеров, которые хотят поставить в один ряд Советский Союз и нацистскую Германию, Сталина и Гитлера, пытаются нас обвинить в развязывании Второй мировой войны», — заявил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что западным странам нужно вспомнить о том, что Советский Союз был жертвой, и именно «наша страна спасла всю остальную Европу от коричневой чумы». Он убежден, что статья президента должна «отрезвить многие головы на Западе и пресечь разговоры о дальнейшем пересмотре итогов Второй мировой войны».

Напомним, ранее в четверг в американском журнале «The National Interest» была опубликована статья Владимира Путина под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В подводке к тексту редакция журнала уточняет, что российский президент в тексте, в частности, говорит о попытках европейских политиков и в особенности польских руководителей положить под сукно факт «мюнхенского сговора».

Статья приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и опубликована за два дня до парада Победы на Красной площади. Напомним, что парад в этом году был перенесен из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня.