Москва, 18 июня. Статья под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована в журнале National Interest. Для издания ее написал российский лидер Владимир Путин.

«Российский президент предлагает комплексную оценку Второй мировой войны, заявляя, что сегодня европейские политики и в особенности польские лидеры стремятся «замести под ковер» факт Мюнхенского сговора», — отметила редакция журнала.

Российский лидер напомнил об истории своей семьи, пережившей блокаду Ленинграда, во время которой скончался его двухлетний брат Виктор. Также Путин рассказал о своем отце, который пошел на фронт добровольцем и сражаясь на Невском пятачке, был несколько раз тяжело ранен.

«Чем больше проходит лет, тем сильнее становится моя потребность поговорить с родителями и узнать больше о военном периоде их жизни. Однако такой возможности у меня больше нет. Именно поэтому я храню в своем сердце как разговоры на эту тему, которые вели со мной отец и мать, так и их скупые эмоции», — гласит английский текст статьи Владимира Путина.

Он отметил, что люди его возраста убеждены, что их дети, внуки и правнуки должны понимать все трудности, через которые пришлось пройти их предкам, чтобы одержать победу в войне.

Также в своей статье Путин обратился к причинам начала Второй мировой войны. По его мнению, ее главной причиной стал исход Первой мировой, завершившейся Версальским миром. Его жесткие условия, по словам Путина, означали, что страна будет разграблена, а германская экономика – опустошена Западными союзниками. Подобное национальное унижение Путин назвал «плодородной почвой» для немецкого радикального ресентимента, на котором вырос национал-социализм, чья пропаганда строилась на избавлении Германии от «ярма» Версальского мира и возвращения Германии былого величия.

«Парадоксально, но Западные державы, особенно Соединенное королевство и США, прямо или косвенно внесли в это свой вклад», — отметил Путин.

Путин напомнил о Мюнхенском соглашении, когда страны Антанты в рамках «политики умиротворения» отдали Чехословакию Германии. Российский президент указал, что Лига Наций сознательно игнорировала предложения СССР, который выступил с предложением создания системы коллективной безопасности, которая могла бы предотвратить нацистскую агрессию.

«Лига Наций» не сумела предотвратить конфликты в разных частях света, включая нападение Италии на Эфиопию, гражданскую войну в Испании, японскую агрессию против Китая и аншлюс Австрии», — отметил Путин.

Он также напомнил, что бенефициаром Мюнхенского соглашения стала и Польша, которая получила чехословацкую Тешинскую область.

Напомним, что дата парада Победы в России была перенесена из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин позднее объявил, что парад в Москве и других регионах пройдет 24 июня.