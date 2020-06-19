Набор в военные академии Минобороны РФ впервые проходит удаленно 

Москва, 19 июня. В связи с пандемией коронавируса набор слушателей в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ в этом году впервые проходит с использованием дистанционных образовательных технологий без отрыва от исполнения служебных обязанностей или боевой службы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

С 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 военных вузов.

Члены приемных комиссий дают оценку профессиональной подготовленности кандидатов, основываясь на индивидуальных методиках, разработанных с учетом специфики и направления подготовки военных специалистов.

Из полутора тысяч кандидатов выберут наиболее мотивированных офицеров, которых рекомендуют приемные комиссии вузов для зачисления. С началом учебного года они приступят к обучению по программам магистратуры.

Прием абитуриентов в военные вузы в этом году проходит в новом формате: они будут поступать в военные вузы в местах проживания. В регионы отправятся специальные выездные группы, состоящие из представителей вузов, специалистов профессионального психологического отбора и физической подготовки. Отбор кандидатов они проведут на базе военных комиссариатов всех регионов России. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все вузы Минобороны РФ.

Ранее представители профильных ведомств в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным отметили, что российская система образования в целом справилась с теми вызовами, которые поставила перед ней пандемия коронавируса. Глава государства отметил, что российская система образования «достойно выдержала испытание».

По словам президента, самым сложным вызовом оказался перевод на дистанционный режим работы. Но, по его словам, «мы все приобрели уникальный опыт, и он должен работать на повышение качества и уровня образования».