Путин отреагировал на слова Зеленского, сравнившего СССР с нацистской Германией

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин отреагировал на слова украинского коллеги Владимира Зеленского, сравнившего Советский Союз и нацистскую Германию.

Путин подчеркнул, что негативно относится к высказыванию Зеленского.

«Я думаю, что и для него самого — Владимира Александровича — ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадал в ходе Второй мировой войны», — сказал президент РФ.

Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на СССР вину за начало Второй мировой войны. Говоря об освобождении концлагеря в Освенциме, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом Зеленский не стал упоминать, что концлагерь, как и вся Польша, был освобожден красноармейцами.

Напомним, что недавно Владимир Путин написал статью, посвященную событиям Второй мировой войны. Материал был опубликован в издании The National Interest. Публикация президента России носит название «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Как отмечают «Известия», Путин в данном материале предлагает «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны». Российский лидер в частности отмечает, что СССР внес наибольший вклад в победу над нацизмом.