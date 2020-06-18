Депутат ЗакСа Чебыкин охарактеризовал ситуацию в экономике России

Санкт-Петербург, 18 июня. Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», что экономика РФ стабильна и не нужно равняться на системы налогообложения западных стран.

Увеличение налоговой ставки для людей с высоким доходом привлечет больше денег в бюджет, однако депутат беспокоится, что таким образом можно вернуться в 90-е.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России стабильная экономика. Может, экономика не растет так, как хотелось бы, но она стабильна по сравнению с 90-ми, констатировал Чебыкин.

«Никто не мог предположить, что мы попадем в такую ситуацию – пандемию. Что касается выхода, чем быстрее все закончится, тем быстрее экономика будет расти. Все говорят, что надо повысить или уравнять, — но сначала надо понять, откуда урезать, откуда взять», — передает корреспондент Федерального агентства новостей словам петербургского парламентария.

Он отметил, что ориентироваться на системы налогообложения других стран не нужно. Дело в том, что некоторые услуги в западных странах в отличие от РФ только платные. Например, в Финляндии прибывшая к пациенту скорая помощь потом выставит счет, напомнил Чебыкин. По его словам, в каждой стране разные условия жизни населения и разные налоги.