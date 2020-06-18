Основатель Superjob заявил о необходимости приравнивания зарплат к федеральному стандарту

Санкт-Петербург, 18 июня. Основатель рекрутингового агентства SuperJob.ru Алексей Захаров объяснил, как сократить разницу в доходах бюджетников из разных регионов России. Об этом он рассказал в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Почему за одну и ту же работу в разных регионах РФ платят по-разному?»

«Бюджетники — ситуация примерно равная по стране. Но есть разница и по регионам. Квалифицированные специалисты уезжают — учитель в маленьком городке «с хлеба до кваса», — говорит Захаров.

По его мнению, заработные платы в таких важных сферах, как образование и здравоохранение, должны быть приравнены к федеральному стандарту. Он убежден, что государство должно больше вкладывать в сферу образования.

«На валюту тратят больше, чем на образование. За счет покупки американской валюты финансируем американское образование», — говорит эксперт.

Алексей Захаров подчеркнул, что чиновники слабо воспринимают указы президента и в полной мере они не были реализованы.

«В программе развития образования есть цели. Из штанов сразу выпрыгивать не нужно, но надо ставить задачи не в плане рейтингов, а в плане достижения уровня жизни», — резюмировал специалист.

Также Захаров отмечал, что перевод сотрудников на удаленную работу, спровоцированный пандемией коронавируса, будет способствовать росту заработной платы квалифицированных работников в провинциальных городах.