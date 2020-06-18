Японцы создали избавляющий от урчания в животе съедобный блокнот

Токио, 18 июня. В Японии создали съедобный блокнот, который предназначен для маскировки звуков урчания, которые издает пустой желудок. Съедобный блокнот разработан специалистами компании Ogiri Printing.

«Для того, чтобы отвлечь окружающих от своих биологических звуков, вы можете просто открыть блокнот. Он издаст громкий звук силой в 97 децибел. Громкость работающей газонокосилки, для сравнения — 90 децибел», — рассказывают представители компании.

Кроме того, блокнот можно употребить в пищу. Листы блокнота созданы из съедобного безвкусного материала. В комплекте с блокнотом идет ручка, чернила которой обладают вкусом кофе. Сколько будет стоить новинка пока не сообщается, передает Planet Today.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить складную модель смартфона iPhone. Дизайн складной модели iPhone будет отличаться от аналогичных устройств, производимых другими компаниями. Складной iPhone будет состоять из двух панелей. Каждая панель будет иметь свой отдельный экран. В складном iPhone не будет выреза под Face ID, так как его место займет биометрический сенсор. Кроме того, складной смартфон будет иметь закругленную раму из нержавеющей стали.