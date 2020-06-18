Депутат ЗакСа Чебыкин объяснил, как сократить разницу в зарплатах бюджетников

Санкт-Петербург, 18 июня. Разницу между зарплатами бюджетников необходимо сокращать за счет возможностей региона и при помощи федерального центра, заявил депутат петербургского Засобрания Константин Чебыкин.

Член постоянной комиссии по экологии и природопользованию и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Чебыкин в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» назвал неправильным и ненормальным разрыв в уровне зарплат учителей, врачей и полицейских в разных регионах России.

Политик напомнил, что зарплаты зависят от нескольких факторов. К примеру, в полиции зарплаты относительно ровные: зависят от оклада, выслуги лет. Но и от региональных добавок: например, северная надбавка, в Москве есть стимулирующие надбавки. В военно-морском флоте служащий может получать по-разному, зависит от региона, надбавок. Бюджетники — тоже оклад плюс надбавки от региона.

«Разницу, конечно, надо сокращать. За счет возможностей региона. За счет, в том числе, помощи федерального центра», — отметил он.

Чебыкин также напомнил, что одна из поправок в Конституцию РФ касается МРОТ, который должен быть не ниже прожиточного минимума. Это, в том числе, поможет скорректировать разницу в зарплатах.