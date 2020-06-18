Сбербанк сообщил о появлении нового поколения троянских вирусов

Москва, 18 июня. Злоумышленники использовали искусственный интеллект для создания нового поколения банковских троянских вирусов. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Банковские трояны стали более изощренными, они превратились в новое поколение банковских троянов, которые распознать достаточно сложно», — пояснил он.

Он также добавил, что новые троянские вирусы создаются с использованием элементов искусственного интеллекта, поэтому представляют серьезную угрозу. Основным способом проникновения таких вирусов является фишинг.

Кузнецов подчеркнул, что в 2020 году российской экономике может быть нанесен ущерб в размере 3,5 триллионов рублей из-за хакерских атак. При этом в следующем году потери могут удвоиться. По его словам, в настоящее время киберпреступники фокусируют свои усилия на компаниях и органах власти.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана покупателей при продаже автомобилей с пробегом. Преступники берут в аренду подержанный автомобиль, а затем подделывают доверенность, с помощью которой создают дубликат ПТС. После этого автомобиль выставляется на продажу по заниженной стоимости.