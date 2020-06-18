Историк моды Васильев переболел коронавирусом

Москва, 18 июня. Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19, лечение он проходил в больнице в Коммунарке. Об этом стало известно во время вручения премии «Призвания».

«Я приглашаю на сцену людей, которые попадались с коронавирусом, переболели, выздоровели... Заслуженный артист РФ Стас Михайлов и историк моды Александр Васильев», — сказал ведущий церемонии Александр Розенбаум.

Васильев выразил благодарность врачам за спасение. Он подчеркнул, что лечился в больнице в Коммунарке и пробыл там 10 дней.

Ранее стало известно, что COVID-19 диагностирован у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщают «Известия», на данный момент Назарбаев находится на самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно отмечал, что эксперты наблюдают положительную динамику в ситуации с коронавирусом в столице. Как подчеркивает градоначальник, по основным показателям ситуация в Москве улучшилась на 25-30%. По его словам, около 96% жителей столицы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Также он отметил, что москвичи стали реже нарушать предписания медиков.

До этого Собянин говорил, что самым сложным периодом в борьбе с COVID-19 стал май. По его словам, большая часть пациентов, которые сегодня проходят лечение от коронавируса, были инфицированы в конце апреля — начале мая.