Рожин объяснил, почему AFRICOM распространил вброс о РФ в Ливии

Вашингтон, 18 июня. США штампуют вбросы о России в Ливии, опасаясь, что сотрудничество Москвы и Анкары существенно ослабит НАТО. Такое мнение в авторской колонке Федерального агентства новостей выразил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Военный эксперт отмечает, что США и Британия проводят масштабную антироссийскую кампанию в медийном поле. Публикуя вбросы о РФ, они пытаются сделать Москву ответственной за события в Ливии, оставив в тени факт серьезных проблем внутри Североатлантического альянса.

По словам Рожина, сейчас в НАТО наблюдается раскол — Турция, входящая в альянс, имеет конфликтные отношения с Грецией и Францией, игнорирует призывы по невмешательству в дела Ливии.

«В результате, вместо «евроатлантического единства» мы видим «евроатлантическую фракционность», где участники, забыв про пафосные фразы про свободу и демократию, реализуют свои военно-политические и экономические интересы как за счет третьих стран, так и за счет союзников по НАТО», — отмечает автор.

Эксперт указывает, что, с точки зрения Вашингтона, взаимодействие Москвы и Анкары представляет опасность для НАТО. Понимая, что в альянсе назрели серьезные противоречия, а позиции России усиливаются в Африке, США совместно с Британией развернули информационную кампанию антироссийской направленности.

«К этой же компании стоит отнести и заявления со стороны AFRICOM о якобы российских самолетах на авиабазе Аль-Джуфра. Самолеты советских моделей последовательно пытаются связать с РФ, а вбросы о таинственных МиГ-29 и Су-24 появляются с завидной регулярностью», — подчеркнул он.

Вброс AFRICOM

Африканское командование ВС США в конце мая заявило, что Москва якобы направила в Ливию свои военные самолеты, предварительно замаскировав их. В качестве доказательств были продемонстрированы фотографии самолетов в небе. Снимки опубликованы в крайне низком качестве, все даты были стерты — то есть понять, где и когда они были сделаны, просто невозможно.

Была показана и аэрофотосъемка ливийской авиабазы Аль-Джуфра, там виден буксир с МиГ-29. Кадр ничего не говорит о происхождении самолета: этот тип истребителей состоит на вооружении 23 стран, включая африканские.