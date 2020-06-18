Адвокат показал переписку родных Захарова, отказавшихся от компенсации от Ефремова

Москва, 18 июня. Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский опубликовал доказательства, что родственники жертвы ДТП отказываются от компенсации от заслуженного артиста Михаила Ефремова.

Семья погибшего с самого начала не хотела брать деньги от 56-летнего артиста, но позднее в Сети стали появляться сообщения о готовности родственников Захарова на компенсацию. Однако позднее этим слухи были опровергнуты.

Добровинский еще раз поинтересовался у родных Захарова, готовы ли они взять деньги от знаменитости, на что получил категорический отказ. Сообщения юрист получил от супруги покойного Маргариты и брата Валерия. Скриншоты переписки опубликовал «Пятый канал».

Как напомнила Deita.ru, в центре Москвы вечером 8 июня произошло дорожное происшествие с участием звезды театра и кино Михаила Ефремова. Артист, находившийся в момент аварии в пьяном состоянии, вылетел на своей машине на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Водитель российской машины был госпитализирован, а через несколько часов умер в больнице.

Было возбуждено уголовное дело, заслуженному артисту грозит до 12 лет тюрьмы. Звезда помещен под домашний артист, хотя сам актер, по словам его адвоката, заявил о желании отправиться в СИЗО.

Многие убеждены, что актер должен понести справедливое наказание и отправиться в тюрьму. Блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условкой.