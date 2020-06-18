Анзор Музаев: Результаты ЕГЭ-2020 станут известны до 15 августа. ФАН-ТВ

Москва, 18 июня. В Москве прошла горячая линия по проведению ЕГЭ в 2020 году. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире ответил на самые волнующие вопросы выпускников, их родителей и учителей.

В этом году из-за пандемии сроки проведения Единого госэкзамена были скорректированы. По новому графику первый экзамен состоится 3 июля, последний — 23-го. Из-за дистанционного обучения российские школьники могли уделить больше времени подготовке и проявить самостоятельность.

«Есть различные скептические прогнозы, хуже сдадут ЕГЭ в этом году или лучше. Время покажет. Я почему-то внутренне уверен, что результаты будут точно не хуже прошлых лет, но у меня такое подозрение, что результаты даже увеличатся», — отметил Анзор Музаев.

В ходе прямой линии Анзор Музаев поблагодарил педагогов за работу с учениками и организацию дистанционного образования. По его словам, ни одна страна в мире не была готова к такому формату обучения.

«Многие страны мира пошли проще. Они просто прекратили учебный процесс и нечего не делали. Я считаю, что в Российской Федерации был выбран правильный шаг. Как бы то ни было, мы детей не бросили, и с ними хоть какая-то работа велась», — добавил врио руководителя Рособрнадзора.

Обязательное требование для проведения ЕГЭ в 2020 году — наличие медицинского работника в пунктах сдачи экзамена. Справки и тесты на COVID-19 предъявлять не нужно. Перчатки и маски обязательно носить только организаторам. Однако это условие может быть скорректировано региональными властями.

«Обязательна дезинфекция пункта до экзамена, обязательна дезинфекция рук всех участников процедуры проведения экзаменов, требования по маскам и перчаткам обязательны для организаторов экзамена, эти средства предоставляют бесплатно», — рассказал Музаев во время горячей линии.

Закупка средств индивидуальной защиты ляжет на плечи региональных властей, они будут приобретены на деньги, сэкономленные из-за отмены экзаменов в девятых классах. Сроки проведения экзамена могут сдвинуться только в случае, если федеральный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса вынесет соответствующее решение.

«Пока мы видим, что ограничения во всех субъектах плавно снимаются в той или иной мере. Пока сигналов от Роспотребнадзора и министерства здравоохранения с требованием поменять даты мы тоже не слышим. Мы даты определяем не так, как мы захотим, мы все время консультируемся со структурами, которые отвечают за здоровье наших граждан и выпускников в том числе», — подытожил врио руководителя Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре также отметили, что результаты ЕГЭ можно будет узнать не позднее 15 августа. Ведомство советует всем выпускникам спокойно готовиться и в день экзамена не забыть паспорт и черную гелевую ручку.