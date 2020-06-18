Москва, 18 июня. Коронавирусная инфекция унесла жизни более 450 тысяч человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, общее число жертв коронавируса во всем мире достигло 450 тысяч человек. Количество инфицированных 8,3 миллиона человек, более 4,1 миллиона пациентов полностью выздоровели.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты провели исследование, по итогам которого было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

К настоящему моменту в России зафиксировано более 560 тысяч случаев, 7,6 тысячи человек скончались. Более 314 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.