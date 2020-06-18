Знакомые жертвы стрельбы в Москве назвали возможную причину трагедии

Москва, 18 июня. Убитая Елизавета Хлюпина рассталась со стрелком Севастьяном Путинцевым несколько месяцев назад, сообщили знакомые девушки. Они также назвали возможную причину трагедии.

Подруга Хлюпиной Валентина рассказала, что убитая встречалась с Путинцевым около пяти лет — они познакомились еще в школьные годы.

«Она говорила, что у нее проблемы с молодым человеком, говорила, что он сильно ревнует ко всему подряд, и приняла решение с ним расстаться еще в ноябре. Но потом решила снова с ним сойтись на какой-то период, а потом уже официально с ним рассталась, в марте», — сказала девушка в беседе с телеканалом 360.

Еще один знакомый девушки подтвердил, что в отношениях Хлюпиной и Путинцева были проблемы, а последние два-три месяца жертва стрельбы и ее экс-бойфренд вовсе не виделись.

По его словам, девушка говорила, что все кончено и не хочет иметь ничего общего с бывшим возлюбленным, указало «Утро.ру».

Путинцева знакомый Хлюпиной охарактеризовал как «странного». По его словам, после армии молодой человек постоянно ходил в камуфляжных штанах, старой и грязной футболке.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в четверг в доме на улице Приорова произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человек, в том числе один ребенок. По информации СМИ, молодой человек убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка, а затем, предположительно, свел счеты с жизнью.