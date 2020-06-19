Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

Москва, 19 июня. Минобороны РФ продолжает публиковать рассекреченные архивные документы к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На сайте ведомства можно увидеть документ с данными разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, в которых отмечается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

«В 4.00 22 июня немцы без всякого повода совершили налет на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками», — говорится в оперативной сводке Генерального штаба Красной Армии.

23 июня была создана Ставка Верховного Командования, которая осуществляла руководство фронтами, флотами и авиацией. В шифрограмме военным советам фронтов, округов и военно-морских флотов сообщается, что в состав Ставки включены Семен Тимошенко, Георгий Жуков, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Семен Буденный и Николай Кузнецов.

Согласно рассекреченным документам, в первые дни войны на некоторых участках фронта войскам Красной Армии удавалось не только наносить противнику существенный урон, но и одерживать первые победы, в результате которых фашисты были отброшены за государственную границу Советского Союза.

«Во Львовской области в районе Рава-Русская части 6-й армии, разгромив противника, восстановили положение, отбросив врага за госграницу. В течение 23 июня уничтожено 50 самолетов противника, на одном из участков реки Дунай фашисты силами до двух батальоном форсировали реку, но успешной контратакой советских войск были отброшены на правый берег», — говорится в оперативной сводке Генштаба Красной Армии.

Кроме того, в первые дни войны подразделениям Красной Армии удалось нанести существенный урон и обратить в бегство танковую дивизию противника.

«Введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай (Литва) танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады. В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера», — говорится в документе.

Среди опубликованных документов также есть отчеты командиров Красной Армии, которые содержат их мнение о подготовке и боеспособности противника. Многие из них отмечают, эффективное применение противником минометов, а также хорошее взаимодействие немецкой пехоты с авиацией.

При этом командиры Красной Армии отмечали, что «ночью немцы не наступают», проявляют «беспечность в расположении танковых частей на отдых», а артиллеристы врага ведут неприцельный огонь. Особо отмечается, что «немцы очень бояться штыковых атак и после криков «ура», бросаясь в бегство.