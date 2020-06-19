Сирия новости 19 июня 6:00: ВС Турции ввели военное подкрепление на юго-запад Хасаки, окрестности деревни Аль-Бара в Идлибе атакованы БПЛА

Сирия, 17 июня. Жители Хомса вышли на митинг против американских санкций. Двое турецких военных получили ранения при взрыве в Алеппо. Окрестности деревни Аль-Бара в Идлибе были атакованы самовзрывающимся БПЛА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): ликвидировала оружие, оставшееся от террористов в Алеппо, укре пляет позиции в провинции Ракка.

ВС Турции: ввели военное подкрепление в оккупированные ими деревни в Хасаке, привези в провинцию наркотические вещества для наемников.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1: в Идлибе арестовали узбекского джихадиста из-за долгов.

«Демократические силы Сирии» (SDF): задержали двух членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) в Хасаке.

Сирийская национальная армия (СНА): обстреляла населенный пункт в Ракке.

Провинция Алеппо

Alnour Radio сообщает, что инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) ликвидировали оружие, оставшееся от террористов на кольцевой развязке в Шихане и окрестностях Алеппо. Данные мероприятия проходили с 9:00 до 16:00 по местному времени.

По данным Step Agency, двое турецких военных пострадали при взрыве мины, которая находилась в их автомобиле. Инцидент произошел на севере Алеппо на дороге «Азаз-Ярз».

Согласно информации источника в Twitter (NotWoofers), два артиллерийских снаряда ударили по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) в районе Тель-Рифата.

Провинция Хомс

В городе Хомс началась массовая демонстрация. Ее участники осуд или американский закон, известный как «Акт Цезаря», который подразумевает широкие санкции против сирийского руководства. Как отмечает агентство SANA, горожане пришли на площадь в центре города с флагами Сирии и портретами главы государства. Митингующие поддерживают политику президента Сирии Башара Асада, который борется с терроризмом в условиях сильного экономического давления со стороны Запада.

Провинция Ракка

Sputnik Arabic сообщает, что САА укрепляет позиции в провинции. Правительственными силами было направлено подкрепление в населенный пункт Айн-Иса на северо-западе Ракки. Источники сообщают, что эти подкрепления состоят из тяжелой полевой артиллерии, мотострелковых и бронетанковых частей. Одновременно с прибытием подразделений, район был обстрелян артиллерией Сирийской национальной армии (СНА).

По данным Halab Today, несколько военнослужащих САА были убиты, еще несколько получили ранения в результате нападения неизвестных, которые могут быть связаны с запрещенным в России «Исламским государством»1 (ИГИЛ1).

Провинция Идлиб

Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе арестовали узбекского джихадиста по имени Абу Салах аль-Узбеки, основателя и бывшего лидера террористической г руппировки «Катиба Таухид валь-Джихад». South Front сообщает, что задержанный ответственен за взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Террорист ранее состоял в ХТШ, однако покинул ее ряды. При этом он был арестован не за то, что вышел из состава группировки, а из-за долгов перед террористами.

Окрестности деревни Аль-Бара, расположенной на юге провинции, были атакованы самовзрывающимся беспилотником. Принадлежность БПЛА неизвестна.

Провинция Хасака

Боевики из состава курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали двух членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) к югу от Аш-Шаддади в Хасаке.

Вооруженные силы Турции ввели военное подкрепление в оккупированные ими деревни в округах Тель-Тамр и Абу-Расин на северо-западе провинции. Также турецкие силы привезли большое количество наркотических средств в город Рас-Аль-Айн. Как сообщает Alnour Radio, наркотики предназначаются для протурецких боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.