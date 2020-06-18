Макаренко заявил, что «истерящему» и оскорбляющему ветеранов Навальному плевать на россиян

Москва, 18 июня. Такая ситуация, как массовые беспорядки в США, никогда бы не произошла в России, поскольку провокации пресекаются в зародыше. Об этом заявил глава муниципального округа Ново-Переделкино Эрнест Макаренко.

Протесты в США, по его мнению, вовсе не стихийны, они управляемы. Мирные демонстрации из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе давно превратились в мародерство. Полиция не справляется с напором.

В России же, отметил Макаренко, такого не могло произойти, поскольку правоохранительные органы работают четко. В США, по его словам, полиция деморализована.

«Хотя [Алексей] Навальный и его приспешники просто с катушек сорвались — истерят, потому что у них не получалось до сих пор организовать того, к чему их, видимо, готовили и призывали, и они уже начинают по-хамски отзываться о ветеранах ВОВ, о других уважаемых людях, пытаются таким образом устроить столкновения», — цитирует Макаренко Nation News.

Он напомнил, что организаторы незаконных акций, прошедших год назад в преддверии выборов в Мосгордуму, найдены и преданы суду. Макаренко подчеркнул, что России не нужны «цветные революции», провокаторов необходимо жестко наказывать.

«Люди, которые организовывают и провоцируют беспорядки, это преступники, которые выполняют свои интересы и интересы хозяев. Им глубоко плевать на нашу страну и жизнь граждан», — заключил он.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одиозного блогера Навального по части второй статьи 128.1 Уголовного кодекса. Он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который принял участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ. 93-летнему ветерану стало плохо после оскорбительных слов блогера.

В СК сообщили, что Артеменко признали потерпевшим в рамках уголовного дела в отношении Навального. Тем временем экс-замглавы Кировской области Сергей Карнаухов потребовал проверить высказывания блогера на предмет экстремизма.