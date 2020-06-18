Суд закрыл дело о взыскании 300 тысяч евро по фальсифицированной расписке. ФАН-ТВ

«Я не подозревал, что так можно поступить с партнером», — с такими словами Юрий Корзников вышел из Василеостровского суда. Там прекратился спор двух крупных петербургских бизнесменов. Год назад Алексей Абрамов, один из основных акционеров компании «Эмрис-Пласт», подал в суд на своего компаньона Юрия Корзникова с требованием выплатить ему долг в 300 тысяч евро. В суд Абрамов предоставил расписку, которую его партер по бизнесу никогда не писал.

«Год ходил в суд. С меня пытались незаконно получить 32 млн рублей, у меня было арестовано имущество, которое в связи с этим я не мог сдавать в аренду. Вообще-то существует закон: нельзя по фальшивым распискам пытаться получать деньги», — говорит Юрий Корзников.

18 июня суд прекратил дело в связи с отказом истца от иска. Алексей Абрамов отозвал исковое заявление после того, как узнал результаты повторной экспертизы. Она подтвердила итог ранее сделанной проверки: долговая расписка оказалась поддельной.

«Сегодня можно уже прямо говорить о том, что расписка была подложная, потому что было проведено две экспертизы, четыре эксперта работали над ней. В деле есть несколько специалистов. Все указывает на то, что расписка была поддельная», — отмечает юрист Николай Михайлов.

В гражданском деле разбирательства закрыты. Со слов Юрия и его адвоката, они рассчитывают на рассмотрение вопроса о фальсификации уже в рамках уголовно дела. Бывший ответчик обратился в правоохранительные органы, где этот вопрос должны рассмотреть. Материалы проверки находятся в Следственном комитете Петербурга.