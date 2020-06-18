Проект «мягкой силы»: как Турция пыталась построить тесные связи с Косово

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» разбиралась во взаимоотношениях Турции и Косово, а также в том, какое внимание уделяет военно-политическое руководство Анкары вопросам сотрудничества с Приштиной.

Анкара играла активную роль в поддержке проекта «независимости Косово», став второй страной после США, признавшей 17 февраля 2008 года Республику Косово независимым государством. И тут важно отметить, что Российская Федерация не признает Косово независимой страной и по сей день.

Координационный офис Турции в Приштине, который начал свою деятельность в 1999 году, был повышен до уровня посольства после провозглашения независимости. С 1 сентября 2015 года в Призрене, где проживает большая турецкая община Косово, было открыто Генеральное консульство.

«Двусторонние политические отношения между Турцией и Косово находятся на отличном уровне на основе общего исторического прошлого и дружеских связей», — так Министерство иностранных дел Турции характеризует отношения Анкары с Приштиной.

Однако Сильви Ганглофф в своей работе «Турецкая политика в отношении конфликта в Косово: преобладание национальных политических интересов» резюмирует, что Турция не внесла никакого существенного вклада в урегулирование конфликта в Косово. Одной из постоянных линий турецкой политики в отношении Косово, пишет Ганглофф, являлось настойчивое требование участия турецкого меньшинства в мирных переговорах.

«Это меньшинство имело довольно напряженные отношения с албанским большинством и было склонно поддерживать сербскую позицию. Но Турция использовала «исламский» или «этнический» дискурс, для изменения расклада сил. Кроме того, в случае с Косово, страх перед параллелью с ситуацией на юго-востоке Турции (с курдами) не позволял Анкаре усердствовать и оказывать дипломатическое давление, как это было на первом этапе конфликта в Боснии и Герцеговине», — отмечает Сильви Ганглофф.

Политические связи и мягкая сила

Тут же стоит вспомнить о попытках распространения мягкой силы Турции на Балканах в целом, которые были начаты экс-премьером Турции Ахметом Давутоглу.

Как пишет журналист Аслы Айдынташбаш, результаты этих инициатив были неоднозначными.

«С одной стороны, интенсивная дипломатия и культурные инициативы подняли престиж Турции и породили позитивные настроения среди элиты — в соответствии с растущей уверенностью на международной арене. С другой стороны, Балканы точно не превратились в «задний двор» Турции, несмотря на мечты Давутоглу. Турция была влиятельна в политике, но ограничена в своем культурном влиянии за пределами мусульманских общин. А культурные центры «Юнус Эмре» не реализовали свой потенциал распространения турецкой культуры по всему региону, и турецкий язык не вызывал большого интереса в регионе, как планировали архитекторы политики расширения мягкой силы», — пишет журналист.

Президент Косово Хашим Тачи по приглашению турецкого президента совершил официальный визит в Турцию 28-30 декабря 2016 года. В последний раз Тачи посещал Турцию в октябре 2018 года, чтобы принять участие в церемонии открытия нового аэропорта «Стамбул».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находился с официальным визитом в Косово в октябре 2018 года. В тоже время он посетил военную базу Султан Мурат, в которой, по подсчетам, находится от 400 до 600 турецких военнослужащих. Все они действуют в рамках международной миссии KFOR под руководством НАТО, отвечающей за обеспечение стабильности в Косово.

В марте 2018 года Турецкая разведывательная организация (MIT) похитила и вывезла шесть турецких граждан и членов организации Фетхуллаха Гюлена из Косово в Турцию, что привело к политическому скандалу, в результате которого министр внутренних дел Косово и руководители разведки потеряли свои должности.

Двусторонние экономические отношения и инвестиции

Объем взаимной торговли Турции с Косово в 2018 году достиг 300 миллионов евро, из которых лишь 9 миллионов составляет экспорт из Косово.

Основная экспортная продукция из Турции: текстильные и металлические изделия, машины и оборудование, а также пластик и бумага

Экспортная продукция из Косово: текстильные волокна и изделия, металлические руды и резина

Соглашение между Турцией и непризнанной республикой о свободной торговле было подписано в Анкаре 27 сентября 2013 год. Процессы утверждения соглашения завершены, оно вступило в силу 1 сентября 2019 года.

Общий объем турецких инвестиций в Косово оценивается в 367,8 млн евро. Общая стоимость проектов, реализуемых турецкими подрядными фирмами на сегодняшний день, составляет около 1 миллиарда евро.

Приштинский филиал турецкого государственного банка Ziraat был введен в эксплуатацию 8 июня 2015 года.

Турецкое сообщество Косово

Согласно официальным результатам переписи населения, прошедшей с 1 по 15 апреля 2011 года, общее число турок составляет 1,08% населения Косово и насчитывает 18 738 человек. Число косоваров, говорящих на турецком языке, оценивается в 300 000.

По более поздним оценкам, сейчас в Косово проживает до 30 000 турок, что составляет 1-2% от общей численности населения Косово. Турецкий язык в соответствии с Конституцией Косово может официально использоваться в муниципалитетах, где преимущественно проживает турецкая община Косово.

Турецкая община Косово в настоящее время представлена в парламенте 1 министром и 2 депутатами. Председатель Турецкой демократической партии Косово (КДТП) Махир Ягджылар занимает пост министра государственного управления. Также представителями турецкой общины Косово в парламенте являются Муферра Шиник и Фикрим Дамка.

Кроме этого, в Косово действуют три турецких культурных центра «Юнус Эмре».

Сам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет повторял приветствие Балканам на ключевых мероприятиях и в речах после выборов, представляя Турцию, как «спасителя мусульман». После местных выборов в марте 2014 года, турецкий лидер связался по видеосвязи с туркоязычной деревней Мамуша в Косово. Его мэр поздравил Эрдогана, заявив: «Народ Косово, Балкан и Мамуши гордится вами».

Этот эпизод является показателем не отношения турок Косово к Эрдогану, а того, как турецкое руководство использует их в своих политических целях. Именно этот эпизод поддержал имидж Эрдогана на родине как «глобального лидера», коим пропаганда правящей партии представляет турецкого президента в средствах массовой информации.