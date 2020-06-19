Минобороны РФ опубликовало архивные фото Парада Победы 1945 года

Москва, 18 июня. Министерство обороны России обнародовало уникальные архивные документы и фотографии с Парада Победы, который прошел на Красной площади 75 лет назад. Кадры появились на сайте военного ведомства в разделе «Триумф народа-победителя».

Пользователи смогут увидеть кадры с легендарного парада, а также ознакомиться с архивными материалами, в которых описаны детали подготовки мероприятия, представлены схемы построения парадных расчетов, директивы командования Красной армией.

В МО РФ напомнили, что решение о проведении парада было принято Иосифом Сталиным 15 мая 1945 года, а 1 июня Генштаб Красной армии издал директиву, согласно которой на парад выводился сводный полк трехбатальонного состава из офицеров Наркомата обороны. Строевая подготовка советских военных проходила на Крымской набережной у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

«Батальоны формировались из офицеров Генштаба, Главного политического управления РККА, Главного разведывательного управления, Главупраформа, Главного управления кадров, Управления делами, Главного артиллерийского управления, Главного управления бронетанковых и механизированных войск КА, Управления ВВС», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что торжественное мероприятия начиналось в 10.00 по московскому времени 24 июня. Продолжительность парада была определена в 2 часа 9 минут 10 секунд.