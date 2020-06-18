Политолог объяснил, почему Путин Трампу не по зубам

Президент России Владимир Путин — опытный политик, способный переиграть любого оппонента. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Иван Аркатов.

«Умный и жесткий»

Бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя отношения президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, назвал российского лидера «умным и жестким». Кроме того, Болтон добавил, что Трамп для Путина не «серьезный соперник».

«Я думаю, что Путин считает, что он может умело манипулировать Трампом. Я считаю, что Путин — умный и жесткий. Он хорошо выходит из невыгодного положения. Мне кажется, он видит, что здесь перед ним — несерьезный противник. Я не думаю, что он беспокоится из-за Трампа», — заявил Болтон.

«Путин Трампу не по зубам»

Как отметил Иван Аркатов, подобные заявления Болтона являются частью одной из фаз предвыборной кампании в США. Подобные заявления не делаются просто так людьми, которые есть или были в большой политике.

По мнению эксперта, заявление Болтона говорит о том, что американская политическая система не является целостной — это «комок гадюк», в котором люди заключают лишь временные союзы.

«Такая ситуация в США выгодна России, особенно при переговорах на самых высоких уровнях. Лидеры США и представители ее политической элиты мало знают и слабо вникают в ту ситуацию, которая складывается и в отношениях с Россией, и с другими странами», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог уверен, что Болтон пытается показать слабость Дональда Трампа. Идет борьба внутри политической элиты США, но при этом они сами не могут понять, что делать.

Говоря о Владимире Путине, Аркатов обратил внимание, что российский лидер в переговорах с другими политиками всегда переигрывает многих своих оппонентов.

«Он к переговорам тщательно готовится — это хороший козырь в переговорах. Поэтому Путин Трампу уж точно не по зубам», — заключил Иван Аркатов.

Ранее Джон Болтон дал интервью в канун ожидаемого выхода в свет его мемуаров «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В свою очередь администрация Белого дома пытается в судебном порядке не допустить публикации книги в ее редакции. Сам же Трамп назвал Болтона лжецом и дураком, который пытался устроить войну. Кроме того, президент добавил, что его бывший советник никогда ничего не понимал, подвергался остракизму и с радостью был им уволен.