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Политолог объяснил, почему Путин Трампу не по зубам

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Политолог объяснил, почему Путин Трампу не по зубам

Президент России Владимир Путин — опытный политик, способный переиграть любого оппонента. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Иван Аркатов.

«Умный и жесткий»

Бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя отношения президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, назвал российского лидера «умным и жестким». Кроме того, Болтон добавил, что Трамп для Путина не «серьезный соперник».

Политолог объяснил, почему Путин Трампу не по зубам

«Я думаю, что Путин считает, что он может умело манипулировать Трампом. Я считаю, что Путин — умный и жесткий. Он хорошо выходит из невыгодного положения. Мне кажется, он видит, что здесь перед ним — несерьезный противник. Я не думаю, что он беспокоится из-за Трампа», — заявил Болтон.

«Путин Трампу не по зубам»

Как отметил Иван Аркатов, подобные заявления Болтона являются частью одной из фаз предвыборной кампании в США. Подобные заявления не делаются просто так людьми, которые есть или были в большой политике.

По мнению эксперта, заявление Болтона говорит о том, что американская политическая система не является целостной — это «комок гадюк», в котором люди заключают лишь временные союзы.

«Такая ситуация в США выгодна России, особенно при переговорах на самых высоких уровнях. Лидеры США и представители ее политической элиты мало знают и слабо вникают в ту ситуацию, которая складывается и в отношениях с Россией, и с другими странами», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог уверен, что Болтон пытается показать слабость Дональда Трампа. Идет борьба внутри политической элиты США, но при этом они сами не могут понять, что делать.

Политолог объяснил, почему Путин Трампу не по зубам

Говоря о Владимире Путине, Аркатов обратил внимание, что российский лидер в переговорах с другими политиками всегда переигрывает многих своих оппонентов.

«Он к переговорам тщательно готовится — это хороший козырь в переговорах. Поэтому Путин Трампу уж точно не по зубам», — заключил Иван Аркатов.

Ранее Джон Болтон дал интервью в канун ожидаемого выхода в свет его мемуаров «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В свою очередь администрация Белого дома пытается в судебном порядке не допустить публикации книги в ее редакции. Сам же Трамп назвал Болтона лжецом и дураком, который пытался устроить войну. Кроме того, президент добавил, что его бывший советник никогда ничего не понимал, подвергался остракизму и с радостью был им уволен.

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