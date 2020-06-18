Посол в ФРГ назвал беспочвенными заявления о «причастности» России к убийству в Берлине

Берлин, 18 июня. Заявление Генпрокуратуры Германии о якобы «причастности» России к убийству гражданина Грузии, которое произошло в августе прошлого года, беспочвенны и голословны. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Как отметил дипломат, в обвинительном заключении утверждается. что убийство будто бы было совершено по «поручению российских государственных структур». Однако такое заявление не подкреплено никакими доказательствами, подчеркнул посол.

Нечаев заметил, что такие нападки со стороны ФРГ далеко не первые. Ранее была история с так называемыми русскими хакерами и якобы стоящими за ними спецслужбами. Дипломат констатировал, что такие недружественные шаги вовсе не способствуют развитию отношений между Москвой и Берлином.

«Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут», — заключил Нечаев.

Напомним, что гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. Сообщалось, что мужчина скончался от ранения в голову. Впоследствии прокуратура Берлина заявила, что по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний россиянин, при нем было обнаружено «орудие убийства», а также велосипед, на котором тот якобы пытался скрыться.

МИД Германии 18 июня пригласил Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии. Скончавшийся чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили был боевиком запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.