Сотрудника Tele2 подозревают в изготовлении порнографии и торговле данными клиентов

Один из сотрудников компании Tele2 подозревается в торговле данными, принадлежащими клиентам сотового оператора. Прямо с рабочего места он продавал информацию о разговорах москвичей: злоумышленники получали полную детализацию звонков. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в правоохранительных органах.

Как стало известно ФАН, правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летнего юноши по статьям: нарушение тайны переписки и изготовление порнографических материалов. При этом количество пострадавших от его деятельности уточняется.

Как мошенник наживался на клиентах

«Проводится проверка по факту возможного совершения Владимиром С., 2001 года рождения, нарушения тайны телефонных разговоров и неправомерного доступа к компьютерной информации. Установлено, что он, являясь сотрудником ООО «Т2 Мобайл», имея доступ к конфиденциальным данным сотового оператора, совершал неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и осуществлял выгрузку детализаций соединений абонентов, — рассказал корреспонденту ФАН источник. — В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение тайны переписки и/или иных переговоров», а также «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».

По предварительным данным молодой человек на протяжении длительного периода времени получал дополнительный доход, поставляя злоумышленникам личные данные абонентов сети Tele2, к которой имел доступ. Для того чтобы во внутренней сети не оставалось следов, он через свою учетную запись делал скриншоты внутренней информации и отправлял их заказчикам.

Источник ФАН уточнил, что сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий на установление всех обстоятельств. Вполне вероятно, что у данного молодого человека были сообщники.

«Самое главное, о чем всегда молчат поставщики подобного рода услуг, так это то, что жаждущие получить подобные данные подлежат уголовной ответственности не меньше, чем те, кто предоставляет им данные», — рассказали ФАН в правоохранительных органах. — В настоящее время ответственность по статье (138 УК РФ. — Прим ФАН) «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан», без использования служебного положения составляет до одного года исправительных работ. Либо трехсот шестидесяти часов принудительных работ».

Какие еще существуют схемы обмана

Как выяснил ФАН, сегодня существует несколько основных вариантов, как сведения о звонках попадают в руки к недоброжелателям. Ощутимая часть информационного потока идет через сотрудников мобильных операторов. Продавцы-консультанты, имеющие форму допуска чуть выше средней, неоднократно становились фигурантами уголовных дел.

Так, в среднем за одну выгрузку сотрудник салона сотовой связи получает не больше пяти тысяч рублей. В основном доход забирает себе «организатор», человек, который находит и собирает заказы. Чаще всего речь идет об относительно безобидных выгрузках данных по звонкам, но зачастую именно такие сотрудники могут изготовить и дубликат SIM-карты.

«Без вашего ведома сотрудник меняет ваши данные на данные заинтересованного лица, и он (очень короткий период, что бы вы не заметили) пользуется вашей же SIM-картой наравне с вами, а, следовательно, посторонние люди могут быть в курсе всех сообщений от банков, способны украсть социальные сети и многое другое», — пояснил ФАН источник.

По мнению экспертов, в утечке информации зачастую виноваты и сами абоненты мобильных телеоператоров.

«К сожалению, у быстрорастущих компаний возникают проблемы с контролем сотрудников, особенно на местах. А ведь именно они имеют доступ к большому количеству информации, начиная от паспортных данных, заканчивая данными о банковских счетах, с которых была произведена оплата, — рассказал ФАН эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. — Что же касается ситуации в целом по рынку, то в целом она такова из-за безалаберности самих абонентов».

На момент публикации от Tele2 не удалось оперативно получить комментарий.