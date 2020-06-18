Москва, 18 июня. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила уверенность, что соблюдение мер профилактики может предотвратить вторую волну эпидемии коронавируса в России.

«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны», — пояснила она.

Голикова также добавила, что в настоящее время трудно делать прогнозы относительно завершения эпидемии коронавируса, отметив, что все усилия направлены на борьбу с первой волной инфекции и цифры снижаются.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 8,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 449 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 560 тысяч случаев, 7,6 тысячи человек умерли. 314 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.