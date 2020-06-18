ВС США создают вбросы о российских истребителях в Ливии в интересах Турции

ВС США призывает коллективный Запад оказать военную поддержку нелегитимному Правительству национального согласия. Для этого создают вбросы о российских истребителях в Ливии, ориентированные на внимание НАТО. На фоне потерь турецкого военного контингента и сирийских боевиков в Триполи американское командование в Африке ищет повод для вторжения третьих сил в страну. Африканское командование ВС США заявило, что военная техника РФ используется для поддержки частных военных компаний в Ливии. Однако никаких подтверждений, кроме размытых снимков, не предоставил.

AFRICOM использует для эскалации ливийского кризиса сфабрикованные данные о российских самолетах. Ранее американские военнослужащие опубликовали снимки истребителей МиГ-29 и Су-35, которые находятся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Эти кадры были использованы в качестве «доказательства» присутствия российской военной техники в Ливии.

Среди прочего американцы предоставили фото пассажирского самолета, а также отредактированные кадры военных бортов, место съемки которых идентифицировать не представляется возможным. Детальный разбор предыдущего пресс-релиза американского военного командования в Африке можно прочитать в материале Федерального агентства новостей под названием «ВС США заявляют о поставках МиГ-29 из России, но не могут подкрепить свои слова доказательствами».

Сегодня, 18 июня 2020 года, информационная кампания Запада и Турции получила развитие. На сайте ВС США в Африке появились спутниковые снимки самолетов. Качество фотографий, позиционируемых как «неопровержимое доказательство вмешательства РФ в ливийский конфликт», оставляет желать лучшего и вызывает вопросы даже у непродвинутых пользователей ПК. Тем не менее, это не помешало американским военным утверждать об активности российских самолетов в Ливии.

Объясняется это неудачами бандформирований нелегитимного Правительства национального согласия, которые ушли с поля сражения. Боевики разбрелись по окрестностям столицы, чтобы грабить местных жителей и выяснять отношения друг с другом. Их место заняла турецко-сирийская армия, негласно поддерживаемая США в лице AFRICOM. Слабые позиции союзников вынудили американцев возобновить поиски «российского следа» в Ливии. Очередной вброс ориентирован на внимание военного блока НАТО, без чьей помощи «триполитанские» силы будут окончательно разбиты.

«Доказательства» AFRICOM похожи на любительский фотомонтаж

Представители Военных сил США пишут, что им удалось запечатлеть взлет российского самолета из аль-Джуфры. Однако на спутниковом снимке, который должен подкреплять слова американцев, невозможно достоверно разобрать тип самолета. В первую очередь, на «фотосвидетельствах» AFRICOM, как и ранее, отсутствуют исходные данные, которые автоматически проставляются на всех кадрах со спутника, поэтому мы не знаем, где, когда и в какое время происходила съемка. Скорее всего, эта информация не соответствовала легенде, поэтому ее просто вырезали с помощью обычного фоторедактора.

Другой интересной деталью является тень, которую отбрасывает самолет. Это говорит о том, что снимок был сделан в дневное время суток, но если так, то почему он черно-белый? Учитывая возможности современной техники, как гражданской, так и военной, дневная фотография должна быть цветной, ночная — черно-белой. Если запись происходила в ночное время суток, откуда тень?

Очевидно, что картинку редактировали: либо тень нарисована, либо, с помощью «обесцвечивания», были стерты лишние фрагменты. Если присмотреться, то размер тени равен корпусу самолета, что, с физической точки зрения, на взлете невозможно. Миниатюра кадра, на котором американские военные подсказывают, что неизвестный корпус является российским истребителем Су-24, также свидетельствует о монтаже.

На второй фотографии нам «показывают» МиГ-29. Однако, не в пример первой картинке, на снимке вообще нет теней. Не отбрасывает ее ни самолет, ни прилегающие к авиабазе объекты. Здесь также отсутствуют исходные данные, при этом на фото представлена целая инфографика: стрелки, миниатюры кадра и подписи, по которым мы должны «догадаться», что неразличимая глазу точка — это якобы МиГ-29, а отредактированная вокруг него местность, опять же скрытая черно-белым фильтром — ливийская авиабаза.

Таким образом, заявления AFRICOM вновь остались без доказательной базы. Судя по качеству постановочных кадров, очевидно, что американцы перестарались, убирая «лишнюю» информацию и топорно приписывая название российских военных самолетов. Ни один вдумчивый человек не поверит подписи «черный» на белом.

В то же время, новый доклад африканского командования ВС США начинается со слов: «российские самолеты, доставленные в Ливию в конце мая, активно используются». Однако, ФАН уже разбирало майский пресс-релиз и выяснило, что никаких поставок военной техники в Ливию Москва не отправляла, что подтвердил и заместитель министра иностранных дел России, постпред РФ в Совете Безопасности ООН, чрезвычайный и полномочный посол Василий Небензя, и глава Института исследований России Салих Йылмаз.

Кому выгодны вбросы ВС США и зачем они нужны

Информационный шум, который пытается создать африканское командование ВС США используется в качестве дымовой завесы провалов турецко-сирийской армии, которая пытается удержать Триполи. Помимо этого, AFRICOM пытается скрыть междоусобные распри в рядах нелегитимного Правительства национального согласия.

Попытка отвлечь внимание международного сообщества на Россию, которая является врагом Североатлантического военного блока и Запада в целом, необходима для оттягивания времени и наращивания сил. Тогда как безосновательная обвинительная риторика в адрес Москвы демонстрирует, что никакого другого инструмента давления у американцев нет.

Вброс африканского командования ВС США ориентирован на поддержку со стороны НАТО. Запад чужими руками пытается удержать позиции в Ливии, с помощью партнеров по военному блоку, например, Турции. Однако, этого оказалось недостаточно. Поэтому сейчас американцы пытаются искусственно создать повод для вторжения в североафриканское государство.

Очевидно, что турецко-сирийская армия не просто теряет позиции на фронте, а терпит провал. Сирийские боевики и турецкий военный контингент оказались одинаково беспомощными на местности, куда их вытянули силы фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Стратегический маневр ЛНА заставил их выйти из жилых кварталов Триполи, жители которых использовались в качестве живого щита.

Таким образом, оккупанты были вынуждены запросить информационную поддержку у американских товарищей, чтобы обосновать новые поставки оружия и даже потенциальные авиаудары НАТО. Однако безосновательные заявления, неумело отрисованные картинки и безосновательные обвинения — это не повод для продолжения военной экспансии Ливии.