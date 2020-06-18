В деле Ефремова намечается новый поворот

Москва, 18 июня. Потерпевший и адвокат могут смениться в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера театра и кино Михаила Ефремова, сообщил знакомый семьи жертвы аварии.

Изначально потерпевшим в деле проходил родной брат погибшего Сергея Захарова Валерий. Теперь же в деле, по словам знакомого семьи Захарова, намечается новый поворот.

«Скорее всего, потерпевшей по делу объявит себя официальная жена погибшего, Маргарита. По слухам, женщина на днях собирается ехать в Следственный комитет, чтобы утвердить себя в статусе потерпевшей», — сказал «Московскому комсомольцу» знакомый.

По его словам, жена Захарова может сменить адвоката.

Вдова изначально отказывалась быть потерпевшей и участвовать в шоу, но, по словам собеседника издания, сейчас что-то изменилось. Истинные причины смены взглядов в семье, он не указал, однако отметил, что в случае, если супруга покойного объявит себя потерпевшей, брата Захарова «из дела уберут».

Как пишет ForPost, Маргарита была официальной женой погибшего, однако последние 22 года он с ней не жил. Погибший состоял в отношениях с Ириной Стерховой. Женщина заявила, что ждет самого строго наказания для заслуженного артиста.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль. Авария произошла в центре Москвы 8 июня, напомнила Deita.ru.

Водитель автомобиля был госпитализирован, но спустя несколько часов умер в больнице. Было возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что сторонники Ефремова пытаются оказать давление на суд, чтобы отмазать российского актера за смертельное ДТП. При этом многие убеждены, что 56-летний артист должен отправиться за решетку.