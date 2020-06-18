Голикова рассказала, когда в России начнется производство вакцины от COVID-19

Москва, 18 июня. Промышленное производство вакцины от коронавируса начнется в России, согласно планам, в августе или сентябре. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август — первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство как раз в августе-сентябре», — сказала она.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, первым добровольцам из числа военнослужащих ввели российскую комбинированную векторную вакцину, предназначенную для профилактики новой коронавирусной инфекции. Процедура в рамках клинических испытаний прошла без происшествий и осложнений.

Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР инфекция быстро распространилась по остальным государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше восьми миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 450 тысяч человек.

В России выявлена 561 тысяча случаев коронавируса, общее число вылечившихся достигло 313 тысяч, а скончавшихся — 7,6 тысячи. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости в России остановлен и ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Но медики по-прежнему призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, чтобы не допустить второй волны заболевания.