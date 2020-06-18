СК РФ опубликовал видео с места стрельбы в доме на севере Москвы

Москва, 18 июня. Следственный комитет России опубликовал видео с места тройного убийства в жилом доме на севере Москвы.

На кадрах видео запечатлен процесс работы сотрудников ведомства на месте преступления. Кроме того, на записи можно увидеть разбросанные хозяйственно-бытовые предметы и личные вещи погибших.

Инцидент произошел 18 июня в доме №38 по улице Приорова на севере Москвы. По словам очевидцев, мужчина открыл огонь в одной из квартир. По данным Следственного комитета РФ, в результате стрельбы погибли четыре человека.

«По предварительным данным, это мужчина, женщина, ее дочь и внучка», — говорится в сообщении.

По данным источника ФАН, стрельбу в квартире открыл 21-летний Севастьян П. Он приехал в Москву из Башкирии. По словам соседей, жильцы квартиры, где произошло убийство, были спокойными и неконфликтными.