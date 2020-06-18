Правоохранители осмотрели машину подозреваемого в убийстве семьи на севере Москвы. ФАН-ТВ

Москва, 18 июня. Следственные действия на месте происшествия на севере Москвы, в результате которого погибло четыре человека, продолжились на придомовой территории. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину марки Dodge, на которой, по предварительной информации, к месту стрельбы прибыл подозреваемый.

По словам корреспондента ФАН, находящегося на месте происшествия, в машине были обнаружены различные предметы, среди которых чехол от оружия и небольшой чемодан.

Напомним, 18 июня в результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека. ЧП произошло в жилом доме по адресу Приорова, дом 38. Cреди жертв есть ребенок.