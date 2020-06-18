Собянин поручил отменить предварительную запись в МФЦ

Москва, 18 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить обязательную предварительную запись во многофункциональные центры (МФЦ).

«Мы смягчаем режим, так жестко не придерживаемся. Если люди приходят к МФЦ, мы стараемся их обслужить», — сказал он.

Собянин рассказал, что ограничение снимается с 18 июня. Россияне смогут получать услуги без предварительной записи, как это было до пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.

Мэр объяснил, что власти проследят за тем, чтобы в МФЦ не было толп, соблюдалась социальная дистанция, а работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, передает «РИАМО».

Как отмечает НСН, с 16 июня в Москве приступили к реализации второго этапа снятия ограничений. Стоматологическим клиникам разрешили оказывать плановую помощь, открылись летние веранды ресторанов и кафе. Также свою работу возобновили библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Горожанам разрешили посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в российской столице. Пациентов с COVID-19 в четыре-пять раз меньше, чем двумя неделями ранее, отметила она. Масочный режим, однако, продолжает действовать.