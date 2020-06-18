Бессимптомные пациенты имеют более слабый иммунитет к COVID-19 и могут заразиться повторно

Пекин, 18 июня. Китайские ученые выяснили, что перенесшие COVID-19 бессимптомно пациенты имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2 и в будущем рискуют заразиться повторно. Результаты исследования опубликованы в медицинском научном журнале Nature Medicine.

Исследователи подробно изучили клинический и иммунологический анализ 37 бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Каждый из них по итогам ОТ-ПЦР-тестирования получил диагноз COVID-19 в больницах Чунцина в период до 10 апреля, хотя основные признаки заболевания отсутствовали.

Бессимптомные пациенты были выявлены в выборке из 178 человек, 22 из них — женщины, 15 — мужчины в возрасте от 8 до 75 лет. Для сравнения была отобрана контрольная группа из 37 пациентов с характерными симптомами нового коронавируса.

Ученые обнаружили, что бессимптомные пациенты распространяли вирус в среднем 19 дней, в то время как больные с проявлениями заболевания — 14. При тестировании во время острой фазы инфекции, когда вирус мог быть обнаружен в дыхательных путях, уровни вирус-специфических антител IgG, определяющих долгосрочный иммунный ответ, у них были значительно ниже, чем в симптоматической группе.

Спустя восемь недель после выписки у 81% бессимптомных носителей уровни нейтрализующих антител были сильно снижены. В то же время аналогичное снижение наблюдалось только у 62% переболевших COVID-19 с симптомами.

Кроме того, бессимптомные пациенты имели более низкие уровни противовоспалительных цитокинов — клеточных сигнальных белков.

«Эти данные свидетельствуют о том, что бессимптомные лица имели более слабый иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2», — говорится в публикации.

Специалисты считают, что их выводы подчеркивают потенциальный риск использования так называемых «паспортов иммунитета», которые предлагается выдавать переболевшим COVID-19. По их мнению, для принятия окончательного решения по этому вопросу необходимо организовать широкое обсуждение после проведения массового тестирования в рамках системы общественного здравоохранения.

Эксперты также отметили, что какие-либо исследования для определения продолжительности иммунитета на основе антител как у симптоматических, так и у бессимптомных пациентов, до сих пор отсутствуют.

Ранее ученые из Китая проанализировали миллионы случаев COVID-19 в период с 21 января по 6 мая и рассказали, при какой погоде легче заразиться коронавирусом. По их словам, наибольшее количество случаев инфицирования произошло при температуре воздуха от 0 до 20 градусов Цельсия. В регионах с абсолютной влажностью 3–10 грамм на кубический метр сосредоточены 73,8% зараженных COVID-19.