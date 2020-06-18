Кошкин указал, откуда США возьмут солдат для вмешательства в дела Ливии

США на регулярной основе самолетами направляют военные грузы в Триполи и Мисурату, оккупированные бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что Вашингтон хочет усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, используя тысячи военных с базы в Германии.

Как отмечает агентство Sputnik, ссылающееся на дипломатический источник, в Триполи и Мисурату прибывают американские военно-транспортные самолеты. Лайнеры взлетают с авиабазы США «Рамштайн», расположенной в Германии. По словам источника, существует высокая вероятность того, что этими самолетами в Ливию направляются военные грузы. Вашингтон, добавил он, таким образом планирует укрепить постоянное военное присутствие на Севере Африки.

Триполи и Мисурата, как известно, находятся под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Практически единственным союзником ПНС стала Турция, открыто вмешивающаяся в ливийский кризис. Внешняя политика Анкары привела к росту напряженности в отношениях с Вашингтоном, который не раз голословно заявлял о недопустимости эскалации ситуации в североафриканском государстве. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что отношения между США и Турцией находятся в подвешенном состоянии, обе страны пытаются преуменьшить влияние друг друга в средиземноморском регионе.

«Прежде всего надо сказать о ревности, которую проявляют США к расширению влияния Турции в средиземноморской акватории. Дело в том, что отношения между Турцией и США неустоявшиеся, они находятся в режиме нервного выяснения отношений — кто кому подчиняется и что должен делать. Своенравная политика Эрдогана нервирует Трампа. И, естественно, что заход Турции в Ливию вызывает опасения у США, они связаны с усилением турецкой позиции в целом. Вот почему, может быть, появились барражирующие маршруты туда-сюда, грузовые самолеты. Это, скорее всего, связано больше с политическим давлением на Анкару», — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

В Пентагоне не раз заявляли о намерении разместить на Севере Африки новые базы, в соседствующий с Ливией Тунис уже были направлены американские военные. Кошкин выразил уверенность в том, что США намерены направить на Ближний Восток своих солдат, которые до последнего времени находились на базе «Рамштайн» в ФРГ.