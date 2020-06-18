Финансист заявил, что ресурсы экономики РФ позволяют увеличить денежную массу

Санкт-Петербург, 18 июня. По мнению председателя совета общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игоря Костикова, для восстановления темпов роста российской экономики и реального роста доходов граждан необходимо увеличение денежной массы, которое правительство РФ и Центробанк могут осуществить неинфляционным путем.

«Если мы уйдем от псевдолиберального взгляда на деньги — мы ничем особенно рискуем. У нас ресурсы экономики, если использовать, намного больше, чем сегодня вовлечены в экономический оборот, и бояться инфляции на этом фоне нам стоит», — заявил экономист в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Почему за одну и ту же работу в разных регионах РФ платят по-разному?».

По мнению Игоря Костикова, состояние российской экономики в настоящий момент существенно отличается от 1990-х, когда шло активное наращивание денежной массы, но экономика, по сути, отсутствовала. Проблемы же экономического роста сейчас обусловлены отсутствием достаточной денежной массы и необходимого объема денежного финансирования.

«Это главный сдерживающий фактор экономики», — считает эксперт.

«Правительству РФ необходимо дать разумную команду Центробанку, чтобы те экономические каналы, которые должны получить финансирование, в конечном итоге их получили. Есть огромное число способов увеличения денежной массы неинфляционным путем. Эта возможность и у правительства, и у Центробанка есть. И их надо использовать», — уверен экономист.

По словам Игоря Костикова, Центробанк уже предпринимает действия в данном направлении.